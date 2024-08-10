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Погибли два человека, еще 4 – пострадали – Синегубов об обстрелах Харьковщины

Происшествия 09:02   10.08.2024
Виктория Яковенко
Погибли два человека, еще 4 – пострадали – Синегубов об обстрелах Харьковщины Фото: Олег Синегубов/село Ивашки

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах Харьковщины за сутки.

9 августа в 16:01 в результате удара ФАБ-500 по Харькову горело здание учебного заведения. Пострадал 67-летний мужчина.

10 августа в 03:30 из-за обстрела из РСЗО села Першотравневое разрушен жилой дом. Ранение получил 58-летний мужчина. Погибли 80-летняя женщина и 24-летний мужчина.

«10 августа 03:15 село Ивашки, в результате артобстрела повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома. Пострадал 32-летний мужчина. 23:15 — 23:33 поселок Золочев. В результате обстрелов из РСЗО «Ураган» повреждены восемь частных жилых домов, фасад больницы. Пострадал 35-летний мужчина», – сообщил Синегубов.

Также под ударами РФ находились Черкасская Лозовая, Купянск и село Изюмское.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 09:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах Харьковщины за сутки.".