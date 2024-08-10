Погибли два человека, еще 4 – пострадали – Синегубов об обстрелах Харьковщины
Фото: Олег Синегубов/село Ивашки
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах Харьковщины за сутки.
9 августа в 16:01 в результате удара ФАБ-500 по Харькову горело здание учебного заведения. Пострадал 67-летний мужчина.
10 августа в 03:30 из-за обстрела из РСЗО села Першотравневое разрушен жилой дом. Ранение получил 58-летний мужчина. Погибли 80-летняя женщина и 24-летний мужчина.
«10 августа 03:15 село Ивашки, в результате артобстрела повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома. Пострадал 32-летний мужчина. 23:15 — 23:33 поселок Золочев. В результате обстрелов из РСЗО «Ураган» повреждены восемь частных жилых домов, фасад больницы. Пострадал 35-летний мужчина», – сообщил Синегубов.
Также под ударами РФ находились Черкасская Лозовая, Купянск и село Изюмское.
Читайте также: РФ с вечера обстреливала Золочевщину: есть пострадавший и разрушения (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, погибли, пострадали, синегубов, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погибли два человека, еще 4 – пострадали – Синегубов об обстрелах Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 09:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах Харьковщины за сутки.".