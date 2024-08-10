РФ с вечера обстреливала Золочевщину: есть пострадавший и разрушения (фото)
Фото: «Заря»
Враг бил по Золочевской громаде на Харьковщине вечером 9 августа и ночью 10 числа.
9 августа в 23:05 оккупанты нанесли удар с РСЗО, предварительно «Ураган», по поселку Золочев. Повреждены восемь жилых домов, хозяйственные постройки, здание больницы, газо- и электросети, уничтожены гараж и легковой автомобиль. Обошлось без пострадавших, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».
10 августа около 03:00 армия РФ произвела минометный обстрел села Ивашки. Поврежден двухэтажный жилой дом. Взрывное ранение получил 33-летний мужчина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Золочевщина, обстрел, пострадавший, разрушения, руйнування, удар, ураган, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 07:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг бил по Золочевской громаде на Харьковщине вечером 9 августа и ночью 10 числа.".