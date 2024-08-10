РФ с вечера обстреливала Золочевщину: есть пострадавший и разрушения (фото)

Враг бил по Золочевской громаде на Харьковщине вечером 9 августа и ночью 10 числа.

9 августа в 23:05 оккупанты нанесли удар с РСЗО, предварительно «Ураган», по поселку Золочев. Повреждены восемь жилых домов, хозяйственные постройки, здание больницы, газо- и электросети, уничтожены гараж и легковой автомобиль. Обошлось без пострадавших, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

10 августа около 03:00 армия РФ произвела минометный обстрел села Ивашки. Поврежден двухэтажный жилой дом. Взрывное ранение получил 33-летний мужчина.