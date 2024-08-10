Армія РФ з вечора обстрілювала Золочівщину: є постраждалий і руйнування (фото)

Ворог бив по Золочівській громаді на Харківщині ввечері 9 серпня і вночі 10 числа.

9 серпня о 23:05 окупанти завдали удару з РСЗВ, попередньо «Ураган», по селищу Золочів. Пошкоджені вісім житлових будинків, господарчі споруди, будівля лікарні, газо- та електромережі, знищені гараж та легковий автомобіль. Обійшлося без постраждалих, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, передає «Зоря».

10 серпня близько 03:00 армія РФ здійснила мінометний обстріл села Івашки. Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Вибухове поранення отримав 33 річний чоловік.