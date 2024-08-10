Армія РФ з вечора обстрілювала Золочівщину: є постраждалий і руйнування (фото)
Фото: “Зоря”
Ворог бив по Золочівській громаді на Харківщині ввечері 9 серпня і вночі 10 числа.
9 серпня о 23:05 окупанти завдали удару з РСЗВ, попередньо «Ураган», по селищу Золочів. Пошкоджені вісім житлових будинків, господарчі споруди, будівля лікарні, газо- та електромережі, знищені гараж та легковий автомобіль. Обійшлося без постраждалих, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, передає «Зоря».
10 серпня близько 03:00 армія РФ здійснила мінометний обстріл села Івашки. Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Вибухове поранення отримав 33 річний чоловік.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 07:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог бив по Золочівській громаді на Харківщині ввечері 9 серпня і вночі 10 числа.".