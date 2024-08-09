На виш у Харкові скинули ФАБ-500 з УМПК, на Борівщині – загиблий від обстрілу
У Харківській обласній прокуратурі розповіли про обстріли Київського району Харкова та села Ізюмське Борівської громади 9 серпня.
За даними слідства, о 15:25 військові РФ завдали удару по Київському району Харкова. Пошкоджена будівля закладу вищої освіти. Зазнав поранень 67-річний охоронець, його ушпиталили. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500 з УМПК.
Близько 15:20 ЗС РФ обстріляли село Ізюмське Борівської громади. Загинув 76-річний чоловік. Пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі споруди.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 15:25. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про КАБ у напрямку Харкова або передмістя. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог ударив по одному із закладів середньої освіти. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, пошкоджень зазнав один із вишів. Речник облпрокуратури Дмитро Чубенко розповів, що внаслідок влучання по будівлі навчального закладу є один постраждалий – це сторож, який перебував на робочому місці у момент вибуху.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, КАБ, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 18:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі розповіли про обстріли Київського району Харкова та села Ізюмське Борівської громади 9 серпня.".