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На виш у Харкові скинули ФАБ-500 з УМПК, на Борівщині – загиблий від обстрілу

Події 18:32   09.08.2024
Олена Нагорна
На виш у Харкові скинули ФАБ-500 з УМПК, на Борівщині – загиблий від обстрілу Фото: Vitaly V. Kuzmin

У Харківській обласній прокуратурі розповіли про обстріли Київського району Харкова та села Ізюмське Борівської громади 9 серпня.

За даними слідства, о 15:25 військові РФ завдали удару по Київському району Харкова. Пошкоджена будівля закладу вищої освіти. Зазнав поранень 67-річний охоронець, його ушпиталили. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500 з УМПК.

Близько 15:20 ЗС РФ обстріляли село Ізюмське Борівської громади. Загинув 76-річний чоловік. Пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 15:25. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про КАБ у напрямку Харкова або передмістя. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог ударив по одному із закладів середньої освіти. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, пошкоджень зазнав один із вишів. Речник облпрокуратури Дмитро Чубенко розповів, що внаслідок влучання по будівлі навчального закладу є один постраждалий – це сторож, який перебував на робочому місці у момент вибуху.

Автор: Олена Нагорна
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На виш у Харкові скинули ФАБ-500 з УМПК, на Борівщині – загиблий від обстрілу
09.08.2024, 18:32

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 18:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі розповіли про обстріли Київського району Харкова та села Ізюмське Борівської громади 9 серпня.".