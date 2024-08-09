Live
  • Пт 09.08.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 40.99
  • EUR 44.81

Ворог вдарив по одному з закладів освіти в Харкові – Терехов

Події 15:49   09.08.2024
Вікторія Яковенко
Ворог вдарив по одному з закладів освіти в Харкові – Терехов Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що «приліт» вдень 9 серпня таки зафіксували у місті.

«Ворог ударив по одному з закладів середньої освіти у межах міста. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі збираємо», – написав мер.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 15:24. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова та приміських населених пунктів. Раніше мер Харкова Ігор Терехов попередньо повідомляв, що удар припав по близькому передмістю.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У суботу в Харкові три трамваї змінять свої маршрути: як курсуватимуть
У суботу в Харкові три трамваї змінять свої маршрути: як курсуватимуть
09.08.2024, 16:53
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
06.08.2024, 22:00
Першокурснику харківського вишу загрожує довічне: у чому його обвинувачують
Першокурснику харківського вишу загрожує довічне: у чому його обвинувачують
06.08.2024, 17:18
Наслідки будуть досить важкими – Синєгубов про скасування «дистанційки»
Наслідки будуть досить важкими – Синєгубов про скасування «дистанційки»
08.08.2024, 15:47
Біля Вовчанська триває бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Біля Вовчанська триває бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
09.08.2024, 16:39
Ворог вдарив по одному з закладів освіти в Харкові – Терехов
Ворог вдарив по одному з закладів освіти в Харкові – Терехов
09.08.2024, 15:49

Новини за темою:

12:15
Обстріл навчального закладу в центрі Харкова: збитки – понад 331 млн грн
11:06
Ракета С-300 влучила в навчальний заклад на Куп’янщині – прокуратура (фото)
15:58
Склад боєприпасів РФ знайшли у навчальному закладі на Харківщині (фото, відео)

Ви читали новину: «Ворог вдарив по одному з закладів освіти в Харкові – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 15:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що «приліт» вдень 9 серпня таки зафіксували у місті.".