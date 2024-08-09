Ворог вдарив по одному з закладів освіти в Харкові – Терехов
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Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що «приліт» вдень 9 серпня таки зафіксували у місті.
«Ворог ударив по одному з закладів середньої освіти у межах міста. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі збираємо», – написав мер.
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 15:24. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова та приміських населених пунктів. Раніше мер Харкова Ігор Терехов попередньо повідомляв, що удар припав по близькому передмістю.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 15:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що «приліт» вдень 9 серпня таки зафіксували у місті.".