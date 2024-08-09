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Вибух пролунав у Харкові: Синєгубов закликав бути в укриттях

Події 15:28   09.08.2024
Вікторія Яковенко
Вибух пролунав у Харкові: Синєгубов закликав бути в укриттях

Близько 15:24 у Харкові було чутно вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова та приміських населених пунктів.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав жителів Харкова бути в укриттях.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 15:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:24 у Харкові було чутно вибух.".