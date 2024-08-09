Вибух пролунав у Харкові: Синєгубов закликав бути в укриттях

Близько 15:24 у Харкові було чутно вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова та приміських населених пунктів.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав жителів Харкова бути в укриттях.