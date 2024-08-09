Взрыв раздался в Харькове: Синегубов призвал быть в укрытиях

Около 15:24 в Харькове был слышен взрыв.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал жителей Харькова быть в укрытиях.