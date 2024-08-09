Враг ударил по одному из учебных заведений в Харькове – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что «прилет» днем ​​9 августа зафиксировали таки в городе.

«Враг ударил по одному из заведений среднего образования в черте города. Информацию о пострадавших и разрушениях собираем», — написал мэр.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас информации о пострадавших нет.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 15:24. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предварительно сообщал, что удар пришелся по близкому пригороду.