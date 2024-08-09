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Враг ударил по одному из учебных заведений в Харькове – Терехов

Происшествия 15:49   09.08.2024
Виктория Яковенко
Враг ударил по одному из учебных заведений в Харькове – Терехов Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что «прилет» днем ​​9 августа зафиксировали таки в городе.

«Враг ударил по одному из заведений среднего образования в черте города. Информацию о пострадавших и разрушениях собираем», — написал мэр.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас информации о пострадавших нет.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 15:24. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предварительно сообщал, что удар пришелся по близкому пригороду.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 15:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что «прилет» днем ​​9 августа зафиксировали таки в городе.".