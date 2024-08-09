Взрыв слышали в Харькове: Терехов предварительно сообщил, куда «прилетело»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил предварительные данные о взрыве, который слышали в Харькове около 15:24.

«Предварительно, удар пришелся по близкому пригороду. Уточняем. Будьте осторожны и по возможности в укрытиях – враг может повторить пуски КАБов», – написал мэр.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 15:24. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов.