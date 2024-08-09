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Взрыв слышали в Харькове: Терехов предварительно сообщил, куда «прилетело»

Происшествия 15:36   09.08.2024
Виктория Яковенко
Взрыв слышали в Харькове: Терехов предварительно сообщил, куда «прилетело» Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил предварительные данные о взрыве, который слышали в Харькове около 15:24.

«Предварительно, удар пришелся по близкому пригороду. Уточняем. Будьте осторожны и по возможности в укрытиях – враг может повторить пуски КАБов», – написал мэр.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 15:24. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 15:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил предварительные данные о взрыве, который слышали в Харькове около 15:24.".