Вибух чули в Харкові: Терехов попередньо повідомив, куди «прилетіло»
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив попередні дані щодо вибуху, який чули у Харкові близько 15:24.
«Попередньо, удар прийшовся по близькому передмістю. Уточнюємо. Будьте обережні і за можливості в укриттях – ворог може повторити пуски КАБів», – написав мер.
Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 15:24. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова та приміських населених пунктів.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 15:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив попередні дані щодо вибуху, який чули у Харкові близько 15:24.".