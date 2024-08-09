Вибух чули в Харкові: Терехов попередньо повідомив, куди «прилетіло»

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив попередні дані щодо вибуху, який чули у Харкові близько 15:24.

«Попередньо, удар прийшовся по близькому передмістю. Уточнюємо. Будьте обережні і за можливості в укриттях – ворог може повторити пуски КАБів», – написав мер.

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 15:24. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова та приміських населених пунктів.