КАБ вдарив по Київському району Харкова, вже є один постраждалий – Синєгубов

Ворог вдарив КАБом по Київському району Харкова, пошкоджена будівля одного з вишів, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо: один постраждалий. Екстрені служби продовжують огляд», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 15:24. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова та приміських населених пунктів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог ударив по одному із закладів середньої освіти.