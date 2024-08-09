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КАБ вдарив по Київському району Харкова, вже є один постраждалий – Синєгубов

Події 16:07   09.08.2024
Вікторія Яковенко
КАБ вдарив по Київському району Харкова, вже є один постраждалий – Синєгубов скриншот

Ворог вдарив КАБом по Київському району Харкова, пошкоджена будівля одного з вишів, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо: один постраждалий. Екстрені служби продовжують огляд», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 15:24. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова та приміських населених пунктів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог ударив по одному із закладів середньої освіти.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 16:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог вдарив КАБом по Київському району Харкова, пошкоджена будівля одного з вишів, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.".