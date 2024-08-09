КАБ ударил по Киевскому району Харькова, уже есть один пострадавший – ХОВА
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Враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова, повреждено здание одного из вузов, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Предварительно: один пострадавший. Экстренные службы продолжают осмотр», – написал Синегубов.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 15:24. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по одному из заведений среднего образования.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вуз, КАБ, київський район, киевский район, синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 16:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова, повреждено здание одного из вузов, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.".