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КАБ ударил по Киевскому району Харькова, уже есть один пострадавший – ХОВА

Происшествия 16:07   09.08.2024
Виктория Яковенко
КАБ ударил по Киевскому району Харькова, уже есть один пострадавший – ХОВА скриншот

Враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова, повреждено здание одного из вузов, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Предварительно: один пострадавший. Экстренные службы продолжают осмотр», – написал Синегубов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 15:24. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по одному из заведений среднего образования.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 16:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова, повреждено здание одного из вузов, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.".