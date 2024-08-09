КАБ ударил по Киевскому району Харькова, уже есть один пострадавший – ХОВА

Враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова, повреждено здание одного из вузов, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Предварительно: один пострадавший. Экстренные службы продолжают осмотр», – написал Синегубов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 15:24. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по одному из заведений среднего образования.