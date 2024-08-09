На вуз в Харькове сбросили ФАБ-500, на Боровщине — погибший от обстрела

В Харьковской областной прокуратуре рассказали об обстрелах Киевского района Харькова и села Изюмское Боровской громады 9 августа.

По данным следствия, в 15:25 военные РФ нанесли удар по Киевскому району Харькова. Повреждено здание учреждения высшего образования. Получил ранения 67-летний охранник, его госпитализировали. По предварительным данным, враг применил ФАБ-500 с УМПК.

Около 15:20 ВС РФ обстреляли село Изюмское Боровской громады. Погиб 76-летний мужчина. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 15:25. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о КАБе в направлении Харькова либо пригорода. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по одному из заведений среднего образования. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, повреждено здание одного из вузов. Спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что есть один пострадавший — это сторож, который находился на рабочем месте в момент взрыва.