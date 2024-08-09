Из-за удара по учебному заведению в Харькове пострадал сторож — прокуратура
Пострадавший в результате удара КАБом по зданию учебного заведения в Киевском районе Харькова в 15:25 — сторож, который находился на рабочем месте в момент взрыва, сообщил в эфире нацмарафона спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
«Сейчас на месте продолжается изъятие обломков боеприпаса, поскольку было совершено военное преступление — это нарушение законов и обычаев войны. Остатки боеприпаса будут направлены на экспертизу для будущего трибунала», — подчеркнул Чубенко.
«Мотивация, которую преследуют россияне, непонятна. То есть удары абсолютно по гражданской инфраструктуре. Вероятно, это создание панических настроений и это делается для того, чтобы подавить местное население, сделать невозможным сопротивление харьковчан военной агрессии», — считает спикер облпрокуратуры.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 15:25. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о КАБе в направлении Харькова либо пригорода. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по одному из заведений среднего образования. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, повреждено здание одного из вузов. Предварительно, один пострадавший.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дмитрий Чубенко, КАБ, удар, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 17:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадавший в результате удара КАБом по зданию учебного заведения в Киевском районе Харькова в 15:25 — сторож, который находился на рабочем месте в момент взрыва.".