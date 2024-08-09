Через удар по навчальному закладу в Харкові постраждав сторож – прокуратура

Постраждалий внаслідок удару КАБом по будівлі навчального закладу в Київському районі Харкова о 15:25 – сторож, який знаходився на робочому місці в момент вибуху, повідомив в етері нацмарафону речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“Зараз на місці триває вилучення уламків боєприпасу, оскільки було вчинено воєнний злочин – це порушення законів та звичаї війни. Залишки боєприпасу будуть направлені на експертизу для майбутнього трибуналу”, – наголосив Чубенко.

“Мотивація, яку переслідують росіяни, незрозуміла. Тобто удари абсолютно по цивільній інфраструктурі. Ймовірно, це створення панічних настроїв і це робиться для того, аби подавити місцеве населення, унеможливити опір харків’ян військовій агресії”, – вважає речник облпрокуратури.

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 15:25. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про КАБ у напрямку Харкова або передмістя. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог ударив по одному із закладів середньої освіти. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, пошкоджена будівля одного із вишів. Попередньо, один постраждалий.