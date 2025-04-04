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Третье тело достали из-под завалов в Харькове — фото и видео разрушений

Происшествия 01:53   04.04.2025
Елена Нагорная
Третье тело достали из-под завалов в Харькове — фото и видео разрушений Скриншот

Количество погибших вследствие атаки БпЛА на Харьков вечером 3 апреля возросло до трех — спасатели деблокировали фрагменты тела из-под завалов.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Под завалами двухэтажного дома в Новобаварском районе, по данным спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, искали трех человек — девочку в возрасте около 10 лет, родителей которой уже нашли мертвыми, а также пожилую женщину и ее сына.

«На первом этаже жила семья — мать и сын. Матери около 70 лет, сыну около 50. Они сейчас не выходят на связь, они находятся в квартире на первом этаже, которую сейчас разбирают. И еще на втором этаже, который также был уничтожен фактически, жила другая семья — это женщина, муж и их дочь. Мужчину и женщину достали из-под завалов, они погибли», — рассказал спикер облпрокуратуры.

Видео из соцсетей

Пострадавших уже 34, среди них два ребенка. У 9-летнего мальчика острая реакция на стресс, а у 16-летнего подростка — перелом голени. У других пострадавших — острая реакция на стресс, закрытые черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы и порезы.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате попаданий в жилую застройку и админздание возникли четыре очага возгораний общей площадью более 600 м².

Атака БпЛА на Харьков 3 апреля 2025 года

Атака БпЛА на Харьков 3 апреля 2025 года

Как сообщалось, около 22-х часов 3 апреля была очередная массированная атака беспилотников на Харьков. В результате попаданий в Новобаварском районе начались пожары в двух домах — частном и многоквартирном. Спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что россияне использовали БпЛА «Герань-2». Всего семь попаданий зафиксировали в Харькове, из них шесть в Новобаварском районе и одно в Холодногорском, сообщил директор департамента по чрезвычайным ситуациям горсовета Богдан Гладких. Повреждены 25 многоквартирных домов. 11 автомобилей уничтожены, количество поврежденных машин устанавливают. В Холодногорском районе удару подверглось административное здание, в котором не было людей.

Читайте также: Уже двое погибших в Харькове: прокуратура — о последствиях атаки БпЛА (видео)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 01:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество погибших вследствие атаки БпЛА на Харьков вечером 3 апреля возросло до трех — спасатели деблокировали фрагменты тела из-под завалов.".