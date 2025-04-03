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Атака «Шахедов» на Харьков: горят дома, 12 пострадавших (обновляется)

Происшествия 23:07   03.04.2025
Елена Нагорная
Атака «Шахедов» на Харьков: горят дома, 12 пострадавших (обновляется) Фото: Anton Petrus

Около 22:00 началась очередная массированная атака беспилотников на Харьков.

Дополнено в 23:07. Количество пострадавших в Харькове возросло до 12, сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 23:00. 11 человек пострадали от атаки БпЛА на Харьков, в том числе ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 22:51. В Харькове после атаки «Шахедов» горят два дома: частный и многоэтажный, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. Информацию о пострадавших уточняют.

Дополнено в 22:26. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе дети.

Дополнено в 22:18. Есть попадание в двухэтажный дом — на месте большой пожар. Предварительно, есть пострадавшие.

22:04. Есть предварительная информация о двух ударах «Шахедами» по Новобаварскому району, проинформировал мэр Игорь Терехов.

На месте одного из попаданий БпЛА начался пожар.

Напомним, пять массированных атак беспилотниками по Харькову осуществили россияне за неделю, заявил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. 2 апреля вечером 14 российских БпЛА атаковали Киевский район города, а днем БпЛА «Молния» влетел в шестнадцатиэтажку в том же Киевском районе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 23:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:00 началась очередная массированная атака беспилотников на Харьков.".