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БпЛА «Молния» влетел в 16-этажку в Харькове — последствия (фото, видео)

Происшествия 18:18   02.04.2025
Елена Нагорная
БпЛА «Молния» влетел в 16-этажку в Харькове — последствия (фото, видео)

Последствия попадания БпЛА «Молния» в шестнадцатиэтажку в Киевском районе Харькова около 16 часов 2 апреля показали ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и Харьковская областная прокуратура.

БпЛА попал в восьмой этаж панельного дома, в результате чего были существенно повреждены стена и сама квартира, рассказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, пострадали пять человек. У женщины 65 лет и 10-летнего мальчика — ранения лица и тела от разбитого стекла, их госпитализировали. Еще у трех женщин в возрасте от 66 до 75 лет — острая реакция на стресс.

«В квартире, в которую было непосредственно попадание, никто не находился. Все травмированные — это жители этого дома этажами выше и ниже», — добавил Чубенко.

Удар БпЛА по дому в Киевском районе Харькова 2 апреля 2025 года

Удар БпЛА по дому в Киевском районе Харькова 2 апреля 2025 года

Сотрудники ГСЧС продолжают осматривать квартиры.

«Пожара не было, — рассказали в облуправлении ГСЧС. — На месте происшествия работали 14 спасателей и четыре единицы техники. Задействованы также подразделения Нацполиции, коммунальные службы и волонтеры. Психологи ГСЧС оказывали помощь людям».

Удар БпЛА по дому в Киевском районе Харькова 2 апреля 2025 года

Удар БпЛА по дому в Киевском районе Харькова 2 апреля 2025 года

Удар БпЛА по дому в Киевском районе Харькова 2 апреля 2025 года

Как сообщалось, около 16:10 в Харькове был слышен взрыв. Российский БпЛА «Молния» попал в шестнадцатиэтажку в Киевском районе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 18:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия попадания БпЛА «Молния» в шестнадцатиэтажку в Киевском районе Харькова показали ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и Харьковская областная прокуратура".