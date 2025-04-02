БпЛА «Молния» влетел в 16-этажку в Харькове — последствия (фото, видео)
Последствия попадания БпЛА «Молния» в шестнадцатиэтажку в Киевском районе Харькова около 16 часов 2 апреля показали ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и Харьковская областная прокуратура.
БпЛА попал в восьмой этаж панельного дома, в результате чего были существенно повреждены стена и сама квартира, рассказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
По его словам, пострадали пять человек. У женщины 65 лет и 10-летнего мальчика — ранения лица и тела от разбитого стекла, их госпитализировали. Еще у трех женщин в возрасте от 66 до 75 лет — острая реакция на стресс.
«В квартире, в которую было непосредственно попадание, никто не находился. Все травмированные — это жители этого дома этажами выше и ниже», — добавил Чубенко.
Сотрудники ГСЧС продолжают осматривать квартиры.
«Пожара не было, — рассказали в облуправлении ГСЧС. — На месте происшествия работали 14 спасателей и четыре единицы техники. Задействованы также подразделения Нацполиции, коммунальные службы и волонтеры. Психологи ГСЧС оказывали помощь людям».
Как сообщалось, около 16:10 в Харькове был слышен взрыв. Российский БпЛА «Молния» попал в шестнадцатиэтажку в Киевском районе.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, дім, дом, новости Харькова, прилет, удар, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 18:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия попадания БпЛА «Молния» в шестнадцатиэтажку в Киевском районе Харькова показали ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и Харьковская областная прокуратура".