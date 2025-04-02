Взрыв в Харькове: БпЛА попал в 16-этажку, пострадал ребенок (дополняется)

Около 16:10 в Харькове был слышен взрыв.

Дополнено в 16:37. У обоих пострадавших — осколочные ранения, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Во дворе пострадали шесть авто», — отметил городской голова.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали 65-летняя женщина и 10-летний мальчик.

Дополнено в 16:28. Есть предварительная информация о двух пострадавших. Они были в квартире, по которой ударил БпЛА, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Повреждено несколько автомобилей во дворе», — добавил мэр.

Дополнено в 16:24. БпЛА попал в восьмой этаж многоэтажки в Киевском районе, уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Пожара, к счастью, нет – в доме вылетели стекла», – пишет Терехов.

Дополнено в 16:20. По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, попадание произошло в 16-этажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

16:13

По данным мэра города Игоря Терехова, по Киевскому району Харькова ударил вражеский БпЛА «Молния».

Предварительно, есть информация о попадании в многоэтажку, уточнил Терехов.