Взрыв в Харькове: БпЛА попал в 16-этажку, пострадал ребенок (дополняется)
Около 16:10 в Харькове был слышен взрыв.
Дополнено в 16:37. У обоих пострадавших — осколочные ранения, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Во дворе пострадали шесть авто», — отметил городской голова.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали 65-летняя женщина и 10-летний мальчик.
Дополнено в 16:28. Есть предварительная информация о двух пострадавших. Они были в квартире, по которой ударил БпЛА, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Повреждено несколько автомобилей во дворе», — добавил мэр.
Дополнено в 16:24. БпЛА попал в восьмой этаж многоэтажки в Киевском районе, уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Пожара, к счастью, нет – в доме вылетели стекла», – пишет Терехов.
Дополнено в 16:20. По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, попадание произошло в 16-этажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.
16:13
По данным мэра города Игоря Терехова, по Киевскому району Харькова ударил вражеский БпЛА «Молния».
Предварительно, есть информация о попадании в многоэтажку, уточнил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 16:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:10 в Харькове был слышен взрыв.".