Самый тяжелый месяц с начала года для Харькова – Терехов о разрушениях в марте

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что март стал самым тяжелым месяцем с начала года для Харькова, учитывая масштабы разрушений.

«Наибольшее количество ударов пришлось на конец месяца. Всего российские обстрелы повредили 219 жилых домов, выбито около 4300 окон», — сообщил городской голова.

По его данным, контуры зданий уже закрыты на 98%. А коммунальные услуги предоставляются бесперебойно.

Также в первый месяц весны в результате вражеских атак пострадала 81 кровля, половину коммунальщики уже восстановили.

«Коммунальщики и волонтеры работают в режиме 24/7. Без выходных. Восстанавливаем не только жилье, но и административные здания, школы, больницы, дороги, инфраструктуру – все, что пострадало в результате российских обстрелов», — пишет Терехов.

Напомним, накануне мэр Харькова Игорь Терехов назвал статистику российских обстрелов, которые пережил город за март. Главным оружием, которое применяли россияне против мирного населения, стали БпЛА «Шахед». Количество обстрелов Харькова в марте выросло вдвое по сравнению с февралем, информировал мэр.