Ночная атака «Шахедов»: в мэрии Харькова подсчитали разрушения

В Холодногорском районе Харькова есть поврежденные здания и вылетевшие окна, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Зафиксированы повреждения по меньшей мере 29 зданий в результате атаки беспилотников, которая произошла в ночь на 2 апреля. В домах было выбито 88 окон», — привели статистику в мэрии.

Ликвидировать последствия атаки начали еще ночью. По состоянию на 10:30 утра 2 апреля работники КП «Харьковспецстрой» закрыли уже 60% окон.

При этом обследование зданий в районе мест «прилетов» продолжается.

Напомним, по Харькову ударили от 13 до 15 БпЛА «Шахед» ночью. Все «прилеты» — в Холодногорском районе, по зданиям, где находились склады и производственные помещения. В частности — текстильное производство. На месте возникли три пожара площадью 1000, 800 и 70 квадратных метров. Самые масштабные тушили до девяти утра 2 апреля.