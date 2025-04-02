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Ночная атака «Шахедов»: в мэрии Харькова подсчитали разрушения

Харьков 11:35   02.04.2025
Оксана Горун
Ночная атака «Шахедов»: в мэрии Харькова подсчитали разрушения Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

В Холодногорском районе Харькова есть поврежденные здания и вылетевшие окна, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Зафиксированы повреждения по меньшей мере 29 зданий в результате атаки беспилотников, которая произошла в ночь на 2 апреля. В домах было выбито 88 окон», — привели статистику в мэрии.

Ликвидировать последствия атаки начали еще ночью. По состоянию на 10:30 утра 2 апреля работники КП «Харьковспецстрой» закрыли уже 60% окон.

При этом обследование зданий в районе мест «прилетов» продолжается.

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Напомним, по Харькову ударили от 13 до 15 БпЛА «Шахед» ночью. Все «прилеты» — в Холодногорском районе, по зданиям, где находились склады и производственные помещения. В частности — текстильное производство. На месте возникли три пожара площадью 1000, 800 и 70 квадратных метров. Самые масштабные тушили до девяти утра 2 апреля.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 11:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском районе Харькова есть поврежденные здания и вылетевшие окна, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета".