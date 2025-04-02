Пожары после ночных «прилетов» в Харькове потушили — ГСЧС

ГСЧС около 9 утра 2 апреля проинформировала о ликвидации пожаров в Холодногорском районе в Харькове, которые тушили практически с часу ночи.

«В Харькове спасатели ликвидировали пожары на территории двух частных предприятий: горели производственные здания на общей площади 1870 кв. м. Восемь человек, среди которых трое детей, получили острую реакцию на стресс. Повреждены рядом расположенные частные жилые дома. В ликвидации огня участвовало 89 спасателей и 29 единиц техники ГСЧС, кинологический и пиротехнический расчет. От коммунальных служб города было привлечено 19 единиц техники и 49 работников», — проинформировали спасатели.

Харьковская областная прокуратура в то же время сообщила, что количество пострадавших возросло до девяти.

Напомним, по Харькову ударили от 13 до 15 БпЛА «Шахед» ночью. Все «прилеты» — в Холодногорском районе, по зданиям, где находились склады и производственные помещения. В частности — текстильное производство. На месте возникли три пожара площадью 1000, 800 и 70 квадратных метров. Самые масштабные тушили всю ночь.