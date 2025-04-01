РФ сменила тактику — Терехов заявил о новых методах ударов по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов привел статистику российских обстрелов, которые пережил город за март. Главным оружием, которое применяли россияне против мирного населения, стали БпЛА «Шахед».

«Количество обстрелов города в марте выросло вдвое по сравнению с февралем. Всего наш ситуационный центр зафиксировал 42 атаки и 172 воздушные тревоги — в среднем пять раз в сутки», — проинформировал Терехов.

Он также отметил особенности атак, которые проявились в марте 2025 года.

«Последние недели показали смену тактики РФ. «Шахеды» залетают в воздушное пространство Харькова группами и наносят комбинированные удары по жилым кварталам, критической инфраструктуре, бизнес-объектам. А через 30-40 минут, когда на местах уже работают спасатели, медики, полиция, коммунальные службы, враг целит по ним второй раз. Холодный и циничный расчет: больше жертв, больше разрушений, больше человеческого страха», — подчеркнул мэр Харькова.

За месяц в городе пострадали от обстрелов 99 человек, в том числе — 12 детей. Два человека погибли.