Харьков чувствует «стремление России к миру»

Армия РФ усиленно обстреливала Харьков в течение недели. Потепление изменило ситуацию на фронте. СОУ теснят врага на правобережье Оскола. О главных событиях войны на Харьковщине – в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

С фронта в Харьковской области в течение недели поступали как положительные, так и негативные новости. И те, и другие касались ситуации на Купянском направлении. В целом, по сведениям Генштаба ВСУ, количество атак оккупантов снизилось. При этом аналитики команды DeepState неоднократно вносили изменения на карту фронта. По их данным, Силы обороны Украины оттеснили врага у села Западное на правом берегу Оскола. Также из оккупированной в «серую» зону перешел выступ у села Синьковка на левобережье. Пока на севере Купянской линии фронта происходили положительные сдвиги, на юге армия РФ смогла продвинуться вдоль Оскола, захватив часть территорий у Загрызово. Глубину этого продвижения военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец оценил примерно до километра. Изменения на этом участке фронта обозначил на своих картах и ​​Генштаб ВСУ. На севере Харьковской области ситуация остается стабильной. Единственным, что отличилось на общем фоне, стала попытка россиян атаковать в районе пограничного села Бочковое – к востоку от Волчанска. В ОТГ «Харьков» сообщили, что группу штурмовиков там вовремя обнаружили и ликвидировали.

«Миролюбивые» россияне бьют по Харькову

Харьков в течение недели чувствовал то, что, по мнению из Белого дома, является «серьезными сигналами от России о готовности к миру». В результате таких «сигналов» в городе разрушены и повреждены несколько объектов инфраструктуры, десятки жилых домов, вылетели сотни окон. По данным ХОВА и Харьковской областной прокуратуры, с понедельника по пятницу в городе пострадали семнадцать человек. Также РФ атаковала Харьков баллистической ракетой «Искандер» – впервые за два месяца, считая с прошлогоднего Рождества.

«Предварительно было попадание ракеты «Искандер». По состоянию на эту минуту есть восемь спасенных, пятеро пострадавших. На месте возник масштабный пожар, сейчас ликвидацией занимаются работники ГСЧС. В результате взрыва также повреждены многоквартирные жилые дома. По состоянию на эту минуту это восемь. И частный сектор. Поисково-спасательные работы продолжаются», — комментировал ракетный удар по Харькову 7 марта директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких.

«Ночью было попадание БпЛА «Герань» в технический этаж и крыша многоэтажки в Салтовском районе. Также было еще ночью попадание БпЛА «Молния», уничтожено несколько автомобилей и нежилое хозяйственное сооружение также в одном из промышленных районов нашего города», — информировал 6 марта заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

«Попадание в пятый этаж пятиэтажного жилого дома. Предварительно это БпЛА «Шахед», или «Герань-2″. На месте по состоянию на 22:45 есть три травмированных человека», — комментировал ночью со 2 на 3 марта спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Потепление на фронте

Пока «миролюбивые россияне» терроризируют гражданских, продвижение на фронте у захватчиков тормозит.

«Очень важную роль в определенной степени даже определяющую, конечно, играют погодные условия. Мы видим, что по всей территории Украины пошло потепление, то есть спали морозы. А это значит для фронта, что, собственно, логистика врага начинает замедляться, поскольку дороги размерзаются и превращаются в грязь. Соответственно это очень замедляет темпы продвижения. Это нарушает логистику и темпы продвижения противника к линии боевого столкновения», — рассказал офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады с позывным «Историк».

Это же подтвердил спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин, отметив: «Единственное, что радует: при этих погодных условиях не только нам тяжело, но россиянам тоже тяжело. Тем более, они еще заявляют о том, что они стремятся наступать, а наступать при таких условиях, конечно, куда труднее».

«Окружение Купянска» пошло не по плану

Первые неудачи российского наступления в Харьковской области уже фиксируют на Купянском направлении. Аналитики «Информационного сопротивления» и DeepState отмечают, что россиянам не удается пробиться в Купянск с севера. Более того – Силы обороны оттесняют их у Западного. Однако у оккупантов есть и продвижение – на юге. Но если цель – окружение Купянска, то идут захватчики не туда, куда было стоило.

«Они вот заняли недавно село Фиголевка. Но попытка продвинуться в сторону Купянска через Кондрашовку и Западное встретили противодействие. Они сами, собственно, и Двуречную не могут до конца взять. Там в северной части поселка еще удерживают позиции передовые подразделения Вооруженных сил Украины. По идее, они должны обойти с севера и с юга, то есть такой же плацдарм им нужно захватить южнее. Но они там на узком участке прорвались в районе села Кругляковка, это уже южнее Купянска, но несколько их попыток в районе села Сеньково переправиться, форсировать реку, закончились безрезультатно. Пока, из последних событий, они сумели вдоль берега продвинуться где-то до километра. Несколько недель они активно атаковали, проводили атакующие и штурмовые действия, но дело в том, что им надо расширять не только вдоль реки само вклинение, потому что иначе ВСУ просто срежут этот выступ. Если они хотят какие-то наступательные действия в сторону Купянска проводить, им плацдарм южнее города тоже нужен», — комментировал события военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Между тем, защитники, которые обороняют участок фронта в районе этого выступа в районе Кругляковки и Колесниковки, уверяют: форсировать Оскол врагу здесь «не светит».

«Если брать наш участок ответственности, то насчет форсирования с их стороны Оскол, это нереально, я так считаю. Почему? Потому что там, где мы находимся, Оскол имеет самое широкое русло, скажем так, – примерно 500-600 метров. То есть форсировать его – это просто невозможно. Поэтому они, с одной стороны, зашли к руслу, но дальше у нас там господствующие высоты, мы не даем им пройти. Мы не даем им продохнуть и так далее. Они зашли в Колесниковку, в лесополосу, приближенной к Осколу, как-то прорвались немного. И сидят там, чтобы вы поняли, пьют воду из луж. И едят только то, что там наши такие запасливые люди в подвалах оставили: какие-то закрутки, помидорчики, огурчики. Вот этим они и питаются, потому что логистика к ним очень трудна. Чтобы идти туда, им нужно пройти 15-20 километров – это довольно существенно. Пешком они проходят, но их уничтожают и уничтожают, и будут уничтожать всегда. То есть на нашем участке ответственности мы держим четко и не даем им двигаться ни вправо, ни влево», — заверил снайпер пограничной бригады «Помста» с позывным «Ювелир».