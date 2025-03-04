Какие возможности дает россиянам ранняя весна, рассказали в ОТГ «Харьков»

Уменьшение использования российскими военными управляемых авиабомб отмечается на севере Харьковщины, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

По его словам, основным фактором, который в целом влияет на применение авиации и других видов вооружения, являются погодные условия.

«Сегодня в течение дня максимальная температура воздуха составляла 5 градусов тепла, высокая влажность и низкая облачность. При таких условиях применять авиацию очень сложно. Это, конечно, влияет на применение врагом управляемых авиабомб. Сейчас мы отмечаем снижение такого применения. Оно есть, но, к счастью, не так много, как могло бы быть при благоприятных погодных условиях», — отметил Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

При такой погоде, продолжил он, трудно не только защитникам, но и оккупантам.

«Не только нам тяжело, но и россиянам тоже тяжело. Тем более они еще заявляют о том, что хотят наступать, а наступать в таких условиях, конечно, куда труднее. Так же это влияет на применение дронов, как аэроразведки, так и боевых дронов. Но при этом нужно понимать, что с одной стороны это легче, потому что у пехотинцев якобы меньше проблем и дронов меньше летает, но с другой стороны враг может использовать такие погодные условия для незаметного передвижения к нашим позициям и фактически штурмовых действий. Поэтому в таких условиях пехотинцам нужно сохранять максимальную бдительность, ну и, соответственно, наша аэроразведка по возможности тоже максимально помогает», — добавил он.

По его словам, в районе села Липцы активных наступательных действий россияне не проводят.

«Враг сосредоточивает свои основные усилия на удержании имеющихся рубежей и при этом значительное внимание уделяет наблюдению за действиями наших войск и логистическому обеспечению своих войск на переднем крае обороны», — рассказал Шамшин.

В Волчанске ситуация более напряженная, но контролируемая.