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Температура продолжает расти, шквалы: погода в Харькове и области на 5 марта

Погода 18:59   04.03.2025
Елена Нагорная
Температура продолжает расти, шквалы: погода в Харькове и области на 5 марта Фото: Василий Голосный

В среду, 5 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — от 6 до 8 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 0 до 5 тепла, дневная — от 4 до 9 тепла.

Ветер северо-западный — 9 — 14 м/с, порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 18:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 5 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируют.".