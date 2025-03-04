Температура продолжает расти, шквалы: погода в Харькове и области на 5 марта
Фото: Василий Голосный
В среду, 5 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируют.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — от 6 до 8 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 0 до 5 тепла, дневная — от 4 до 9 тепла.
Ветер северо-западный — 9 — 14 м/с, порывы до 15 — 20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 5 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируют.".