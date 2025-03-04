Температура продолжает расти, шквалы: погода в Харькове и области на 5 марта

В среду, 5 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — от 6 до 8 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 0 до 5 тепла, дневная — от 4 до 9 тепла.

Ветер северо-западный — 9 — 14 м/с, порывы до 15 — 20 м/с.