Предупреждение для жителей Харькова и области: какая опасность будет в среду
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 5 марта.
«5 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
По данным синоптика Натальи Диденко, ветер в Украине ослабнет с пятницы, 7 марта. Тогда же температура воздуха повысится еще на несколько градусов.
«Выходными, 8-9 марта, в Украине нас ожидает синоптический рахат-лукум, запланируйте что-нибудь хорошее на свежем воздухе», — написала Диденко.
Напомним, в связи с усилением ветра работники СКП «Харьковзеленстрой» подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 5 марта.".