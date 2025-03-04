Предупреждение для жителей Харькова и области: какая опасность будет в среду

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 5 марта.

«5 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

По данным синоптика Натальи Диденко, ветер в Украине ослабнет с пятницы, 7 марта. Тогда же температура воздуха повысится еще на несколько градусов.

«Выходными, 8-9 марта, в Украине нас ожидает синоптический рахат-лукум, запланируйте что-нибудь хорошее на свежем воздухе», — написала Диденко.

Напомним, в связи с усилением ветра работники СКП «Харьковзеленстрой» подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города.