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Завтра часть Шевченковского района останется без газа – адреса

Общество 10:29   04.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Завтра часть Шевченковского района останется без газа – адреса

В Харьковском городском филиале “Газсети” сообщили, что без голубого топлива часть Шевченковского района Харькова останется завтра, 5 марта. 

«5 марта 2025 специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» проведут работы на газовых сетях в Шевченковском районе Харькова», – объяснили специалисты.

В связи с этим без услуги будут потребители, которые проживают по следующим адресам:

 – ул. Букова – все дома

– ул. Феодосийская, д. 32

– ул. Клочковская, д. 257, 259-Б

– ул. Семена Кузнеца, д. 64, 66

– ул. Доброчинцев, д. 98-А

Также в «Газсетях» просят потребителей перекрыть краны перед газовыми приборами в день проведения работ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 10:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском городском филиале “Газсети” сообщили, что без голубого топлива часть Шевченковского района Харькова останется завтра, 5 марта. ".