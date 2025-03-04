Завтра часть Шевченковского района останется без газа – адреса
В Харьковском городском филиале “Газсети” сообщили, что без голубого топлива часть Шевченковского района Харькова останется завтра, 5 марта.
«5 марта 2025 специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» проведут работы на газовых сетях в Шевченковском районе Харькова», – объяснили специалисты.
В связи с этим без услуги будут потребители, которые проживают по следующим адресам:
– ул. Букова – все дома
– ул. Феодосийская, д. 32
– ул. Клочковская, д. 257, 259-Б
– ул. Семена Кузнеца, д. 64, 66
– ул. Доброчинцев, д. 98-А
Также в «Газсетях» просят потребителей перекрыть краны перед газовыми приборами в день проведения работ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановительные работы, газ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 10:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском городском филиале “Газсети” сообщили, что без голубого топлива часть Шевченковского района Харькова останется завтра, 5 марта. ".