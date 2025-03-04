Завтра часть Шевченковского района останется без газа – адреса

В Харьковском городском филиале “Газсети” сообщили, что без голубого топлива часть Шевченковского района Харькова останется завтра, 5 марта.

«5 марта 2025 специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» проведут работы на газовых сетях в Шевченковском районе Харькова», – объяснили специалисты.

В связи с этим без услуги будут потребители, которые проживают по следующим адресам:

– ул. Букова – все дома

– ул. Феодосийская, д. 32

– ул. Клочковская, д. 257, 259-Б

– ул. Семена Кузнеца, д. 64, 66

– ул. Доброчинцев, д. 98-А

Также в «Газсетях» просят потребителей перекрыть краны перед газовыми приборами в день проведения работ.