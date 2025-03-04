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Завтра частина Шевченківського району залишиться без газу – адреси

Суспільство 10:29   04.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра частина Шевченківського району залишиться без газу – адреси

У Харківській міській філії “Газмережі” повідомили, що без блакитного палива частина Шевченківського району Харкова залишиться завтра, 5 березня. 

“5 березня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах у Шевченківському районі Харкова”, – пояснили фахівці.

У зв’язку з цим без послуги будуть споживачі, які мешкають за такими адресами:

 – вул. Букова – Всі будинки

– вул. Феодосійська буд. 32

– вул. Клочківська буд. 257, 259-Б

– вул. Семена Кузнеця буд. 64, 66

– вул. Доброчинців буд. 98-А

Також у “Газмережах” просять споживачів перекрити крани перед газовими приладами у день проведення робіт.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 10:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міській філії “Газмережі” повідомили, що без блакитного палива частина Шевченківського району Харкова залишиться завтра, 5 березня. ".