Завтра частина Шевченківського району залишиться без газу – адреси
У Харківській міській філії “Газмережі” повідомили, що без блакитного палива частина Шевченківського району Харкова залишиться завтра, 5 березня.
“5 березня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах у Шевченківському районі Харкова”, – пояснили фахівці.
У зв’язку з цим без послуги будуть споживачі, які мешкають за такими адресами:
– вул. Букова – Всі будинки
– вул. Феодосійська буд. 32
– вул. Клочківська буд. 257, 259-Б
– вул. Семена Кузнеця буд. 64, 66
– вул. Доброчинців буд. 98-А
Також у “Газмережах” просять споживачів перекрити крани перед газовими приладами у день проведення робіт.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановительные работы, газ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 10:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міській філії “Газмережі” повідомили, що без блакитного палива частина Шевченківського району Харкова залишиться завтра, 5 березня. ".