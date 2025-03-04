Завтра частина Шевченківського району залишиться без газу – адреси

У Харківській міській філії “Газмережі” повідомили, що без блакитного палива частина Шевченківського району Харкова залишиться завтра, 5 березня.

“5 березня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах у Шевченківському районі Харкова”, – пояснили фахівці.

У зв’язку з цим без послуги будуть споживачі, які мешкають за такими адресами:

– вул. Букова – Всі будинки

– вул. Феодосійська буд. 32

– вул. Клочківська буд. 257, 259-Б

– вул. Семена Кузнеця буд. 64, 66

– вул. Доброчинців буд. 98-А

Також у “Газмережах” просять споживачів перекрити крани перед газовими приладами у день проведення робіт.