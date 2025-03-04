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Температура продовжує зростати, шквал: погода в Харкові й області на 5 березня

Погода 18:59   04.03.2025
Олена Нагорна
Температура продовжує зростати, шквал: погода в Харкові й області на 5 березня Фото: Василь Голосний

У середу, 5 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, істотних опадів не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, вдень – від 6 до 8 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 0 до 5 тепла, денна – від 4 до 9 тепла.

Вітер північно-західний – 9-14 м/с, пориви до 15-20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 18:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 5 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, істотних опадів не прогнозують.".