Температура продовжує зростати, шквал: погода в Харкові й області на 5 березня

У середу, 5 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, істотних опадів не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, вдень – від 6 до 8 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 0 до 5 тепла, денна – від 4 до 9 тепла.

Вітер північно-західний – 9-14 м/с, пориви до 15-20 м/с.