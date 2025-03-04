Які можливості дає росіянам рання весна, розповіли в ОТУ «Харків» (відео)

Зменшення використання російськими військовими керованих авіабомб відзначається на півночі Харківщини, розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин.

За його словами, основним фактором, що загалом впливає на застосування авіації та інших видів озброєння, є погодні умови.

«Сьогодні протягом дня максимальна температура повітря складала 5 градусів тепла, висока вологість і низька хмарність. За таких умов застосовувати авіацію дуже складно. Це, звичайно, впливає на застосування ворогом керованих авіабомб. Наразі ми відмічаємо зниження такого застосування. Воно є, але, на щастя, не так багато, як могло б бути за сприятливих погодних умов», – зазначив Шамшин.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

За такої погоди, продовжив він, важко не лише захисникам, а й окупантам.

«Не тільки нам важко, а й росіянам теж важко. Тим більше вони ще заявляють про те, що вони прогнуть наступати, а наступати за таких умов, звичайно, куди важче. Так само це впливає на застосування дронів, як аеророзвідки, так і бойових дронів. Але при цьому треба розуміти, що з однієї сторони це легше, тому що у піхотинців нібито менше проблем і дронів менше літає, але з іншої сторони ворог може використати такі погодні умови для непомітного пересування до наших позицій і фактично штурмових дій. Тому в таких умовах піхотинцям треба зберігати максимальну пильність, ну і, відповідно, наша аеророзвідка за можливості теж максимально допомагає», — додав він.

За його словами, в районі Липців активних наступальних дій росіяни не проводять.

“Ворог зосереджує свої основні зусилля на утриманні наявних рубежів і при цьому значну увагу приділяє спостереженням за діями наших військ і логістичному забезпеченні своїх військ на передньому краї оборони”, – розповів Шамшин.

У Вовчанську ситуація більш напружена, але контрольована.