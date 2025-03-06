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Погода на стороне ВСУ: боец о потеплении и ситуации на Волчанском направлении

Украина 10:41   06.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Погода на стороне ВСУ: боец о потеплении и ситуации на Волчанском направлении Скриншот

Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады в эфире нацмарафона рассказал, что на данный момент темпы наступления оккупантов на Волчанском направлении замедляют погодные условия.

«Логистика врага начинает замедляться, поскольку наши дороги размерзаются и превращаются в грязь. Соответственно это очень замедляет темпы продвижения. Это нарушает логистику и темпы продвижения противника к линии боевого столкновения. Поэтому они в большинстве своем используют пехоту как основное средство достижения своих тактических целей. Также враг активно использует именно ударные дроны, речь идет о дронах-камикадзе», – сказал военный.

Военный объяснил, что на данный момент украинские РЭБы не могут бороться со вражескими дронами на оптоволокне.

«Проблема в том, что эти дроны залетают на несколько километров вглубь Сил обороны Украины. Поэтому с нашей стороны мы это тоже просчитываем и командование тактического уровня, и оперативного уровня, и таким образом пытаемся противодействовать. Собственно, в первую очередь используется маскировка, это ускоренная логистика для того, чтобы сохранить жизнь наших бойцов, ну а также, конечно, сохранить нашу технику», – добавил «Историк».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 10:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады в єфире нацмарафона рассказал: на данный момент темпы наступления РФ на Волчанском направлении замедляют погодные условия.".