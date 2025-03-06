В ISW опровергли захват россиянами КПП на севере от Харькова
Фейки, которые вновь распространяют россияне о своих успехах на Харьковщине, прокомментировали 6 марта в Институте изучения войны (ISW).
В частности, аналитики опровергли заявления россиян, что те якобы захватили контрольно-пропускной пункт на севере Харьковщины.
«Неподтвержденные заявления: российский блогер заявил, что российские войска захватили международный пункт пропуска «Нехотеевка» к востоку от Казачьей Лопани», – уточнили аналитики.
Также россияне атаковали позиции украинских защитников на Купянском направлении и пытались и форсировать Оскол. Однако все штурмы оказались безрезультатными. Тем не менее враг традиционно выдумал насколько «побед», которые подтвердить не удалось.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись юго-западнее Калинового и в направлении Кондрашовки (оба севернее Купянска), чтобы поддержать продолжающиеся усилия российских войск по перекрытию украинской наземной линии связи (GLOC) между Купянском и Великим Бурлуком», – отметили в ISW.
Также ВС РФ пытались наступать и на Боровском направлении – в районе Богуславки, Загрызово и Грековки. Продвинуться врагу также не удалось, констатировали в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 07:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фейки, которые вновь распространяют россияне о своих успехах на Харьковщине, прокомментировали 6 марта в Институте изучения войны (ISW).".