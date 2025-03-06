В ISW спростували захоплення росіянами КПП на півночі від Харкова

Фейки, які знову розповсюджують росіяни про свої успіхи на Харківщині, прокоментували 6 березня в Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики спростували заяви росіян, що ті, нібито, захопили контрольно-пропускний пункт на півночі Харківщини.

“Непідтверджені заяви: російський мілблогер заявив, що російські війська захопили міжнародний пункт пропуску «Нехотєєвка» на схід від Козачої Лопані”, – уточнили аналітики.

Також росіяни атакували позиції українських захисників на Куп’янському напрямку та намагалися форсувати Оскіл. Однак усі штурми виявилися безрезультатними. Проте ворог традиційно вигадав наскільки перемог, які підтвердити не вдалося.

“Непідтверджені твердження: російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на південний захід від Калинового та в напрямку Кіндрашівки (обидва на північ від Куп’янська), щоб підтримати триваючі зусилля російських військ із перекриття української наземної лінії зв’язку (GLOC) між Куп’янськом і Великим Бурлуком”, – зазначили в ISW.

Також ЗС РФ намагалися наступати і на Борівському напрямку – у районі Богуславки, Загризового та Греківки. Просунутися ворогові також не вдалося, констатували в Інституті вивчення війни.