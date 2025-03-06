Погода на боці ЗСУ: боєць про потепління та ситуацію на Вовчанському напрямку
Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади в етері нацмарафону розповів, що наразі темпи наступу окупантів на Вовчанському напрямку уповільнюють погодні умови.
“Логістика ворога починає уповільнюватися, оскільки наші дороги розмерзаються і перетворюються в багнюку. Відповідно, це дуже вповільнює темпи просування. Це порушує логістику і темпи просування ворога до лінії бойового зіткнення. Тому вони здебільшого використовують піхоту як основний засіб досягнення своїх тактичних цілей. Також ворог активно використовує саме ударні дрони, мова йде про дрони-камікадзе”, – сказав військовий.
Військовий пояснив, що зараз українські РЕБи не можуть боротися з ворожими дронами на оптоволокні.
“Проблема полягає в тому, що ці дрони залітають на декілька кілометрів вглиб Сил оборони України. Тому з нашого боку ми це також прораховуємо, і командування тактичного рівня, і оперативного рівня, і таким чином намагаємося протидіяти. Власне, в першу чергу використовується маскування, використовується пришвидшена логістика для того, щоб зберегти життя наших бійців, ну а також, звичайно, зберегти нашу техніку”, – додав “Історик”.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 10:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади в етері нацмарафону розповів, що наразі темпи наступу окупантів на Вовчанському напрямку уповільнюють погодні умови.".