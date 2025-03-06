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О еще одном ночном «прилете» в Харькове сообщили в ХОВА

Происшествия 11:49   06.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
О еще одном ночном «прилете» в Харькове сообщили в ХОВА Скриншот

О том, что этой ночью в Харькове было несколько «прилетов», рассказал в эфире национального телемарафона заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Он напомнил, что ночью БпЛА типа «Герань» упал на многоэтажку в Салтовском районе, разрушив техэтаж. В результате обстрела пострадали двое человек, на данный момент они уже получили необходимую медицинскую помощь.

«Также было еще ночью попадание БпЛА «Молния», уничтожены несколько автомобилей и нежилое хозяйственное сооружение также в одном из промышленных районов нашего города», – добавил Иванов.

Однако куда хуже последствия обстрелов области, акцентировал Иванов.

«В частности, это Дергачевщина, Золочевщина – два КАБа, попадания непосредственно в населенном пункте Золочев. Один за его пределами, к счастью без пострадавших, а разрушение нежилых хозяйственных построек, они значительны. И попадание в результате обстрела в поселке Слатино Дергачевской громады, там горел частный дом, именно частное домовладение», – уточнил заместитель начальника ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 03:50. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Салтовском районе. БпЛА упал на многоэтажку, повредив техэтаж в доме.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 11:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что этой ночью в Харькове было несколько «прилетов», рассказал в эфире национального телемарафона заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.".