Без света почти 200 тысяч жителей области, 5% обесточены постоянно – Иванов
В эфире нацмарафона заместитель главы ХОВА Евгений Иванов рассказал, что на данный момент на Харьковщине действуют некоторые ограничения в энергосистеме, которые позволяют сбалансировать систему.
По его данным, сейчас без света – 186 тысяч жителей Харьковщины, – это 14% от общего количества абонентов. В регионе действуют три очереди почасовых отключений. При этом 5% жителей без электроэнергии постоянно. Речь идет о приграничных громадах и тех, где активно ведутся боевые действия.
«В частности, Купянская, Волчанска громада, еще некоторые населенные пункты, где нет газа и света уже некоторое время в связи с большими разрушениями территории и города», – уточнил Иванов.
Также он прокомментировал ситуация с отоплением в регионе.
«Работает по городу большое количество газотурбинных и когенерационных установок, это по городу Харькову, это в общей сложности более 100 единиц. Работают другие типы котельных. То есть, сейчас покрывается отоплением город и те громады, которые у нас были, скажем так, в более сложном положении. Это Солоницевская, Песочинская, Слобожанская громада, там отдельно они получают теплоснабжение от города Харькова и от установленных временных котельных», – добавил заместитель ХОВА.
