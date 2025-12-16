Live

Как будут отключать свет на Харьковщине сегодня – графики

Общество 09:20   16.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как будут отключать свет на Харьковщине сегодня – графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме, сегодня, 16 декабря, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. 

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 10:00-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 10:00-12:00; 15:30-18:00; 19:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:30-24:00 

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:00-24:00

5.1 05:00-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00

5.2 01:30-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.

Читайте также: До 6 мороза и мокрый снег. Прогноз погоды на 16 декабря в Харькове и области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
