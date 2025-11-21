Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова

Глава ХОВА Олег Синегубов на брифинге объяснил, почему в некоторых населенных пунктах Харьковской области могут отключать свет на 12 часов, при этом в областном центре электричество есть.

По словам Синегубова, Харьков входит в 20-километровую зону, которую не отключают от электроснабжения. Подчеркивает: на это есть соответствующие распоряжение.

«20-километровую зону от линии фронта не отключают от электроснабжения. Это связано с наличием сетей. Это исключительно технический вопрос, во-первых, и, во-вторых, – это 20-км зона. Поэтому Харьков входит в эту 20-км зону. Далее, по 12 часов – это не плановые отключения, это аварийные отключения. Такое может быть, если произошла авария, критические повреждения и мы восстанавливаем. Словом, громада или тот или иной населенный пункт находятся в блэкауте. У нас было, например, по всей Харьковской области в ночь с пятницы на субботу две недели назад, две области – Донецкая и Харьковская оказались в полном блэкауте. На это есть объективные причины – в результате вражеских обстрелов», — уточнил Синегубов.

Он добавил: если вводят плановые отключения света – в Харьковской области действуют по меньшей мере четыре, может быть и шесть очередей.

«Мы стараемся так, чтобы света не было у людей больше, чем 4-5 часов максимум. Далее, конечно, есть ограничения и для промышленных потребителей, и для бизнеса», — отметил глава ХОВА.