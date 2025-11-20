Как будут выключать свет 21 ноября в Харькове и области: графики
21 ноября с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщило «Харьковоблэнерго».
Электроэнергию будут выключать в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов.
Применят одновременно от 2,5 до 4 очередей отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
3.1 03:00–08:00; 10:00–17:00
3.2 03:00–08:00; 10:00–17:00
4.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:00-24:00
4.2 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:00-24:00
5.1 08:00–10:00; 13:30–20:00
5.2 08:00–10:00; 13:30–20:00
6.1 03:00–06:00; 08:00–10:00; 13:30–20:00
6.2 06:30-10:00; 13:30–20:00
Список адресов за очередями — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
