Опасную погоду ожидают завтра, 21 ноября, в Харькове и области

Общество 13:41   20.11.2025
Виктория Яковенко
Об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются в пятницу, 21 ноября, в Харьковской области предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 21 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.

Они призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Напомним, первый снег пошел в Харькове и области накануне 19 ноября. Утром все начиналось с дождя, но ближе к полудню по-зимнему снежило. Снег валил хлопьями и на время покрыл землю и растения, что позволило харьковчанам в полной мере насладиться этим событием и сделать много видео и фото для сториз.

