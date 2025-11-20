Небезпечну погоду очікують завтра, 21 листопада, в Харкові та області

Про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються у п’ятницю, 21 листопада, в Харківській області попередили в Регіональному центрі з гідрометеорології.

«Вночі та вранці 21 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Вони закликали водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.

Нагадаємо, перший сніг пішов у Харкові та області напередодні, 19 листопада. Вранці все починалося з дощу, але ближче до опівдня по-зимовому захурделило. Сніг валив пластівцями й на деякий час вкрив землю та рослини, що дало змогу харків’янам повною мірою насолодитися цією подією та зробити багацько відео та фото для сторіз.