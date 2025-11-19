Перший сніг пішов у Харкові (фото, відео)

Сьогодні, 19 листопада, у Харкові та області пішов сніг.

Сніжити почало близько 11:00.

Нагадаємо, за прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, 19 листопада у Харкові буде хмарно. Синоптики прогнозували невеликий дощ зі снігом. У місті вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів. По області температура повітря протягом доби становитиме від 0 до 5 тепла. Синоптикиня Наталка Діденко писала, що з 24 листопада в Україні очікується похолодання. «Тому без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно, особливо кормами для здоров’я, блиску та шовку шерсті, думаємо про додаткове розумне утеплення, читаємо книжки, тримаємо рівновагу, підтримуємо власну культуру і, як завжди, донатами, наших золотих хлопців і дівчат!», – радила Діденко.