Live

Перший сніг пішов у Харкові (фото, відео)

Репортаж 12:09   19.11.2025
Вікторія Яковенко
Перший сніг пішов у Харкові (фото, відео)

Сьогодні, 19 листопада, у Харкові та області пішов сніг.

Сніжити почало близько 11:00.

 

 

 

 

 

 

снег в Харькове и области

Нагадаємо, за прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, 19 листопада у Харкові буде хмарно. Синоптики прогнозували невеликий дощ зі снігом. У місті вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів. По області температура повітря протягом доби становитиме від 0 до 5 тепла. Синоптикиня Наталка Діденко писала, що з 24 листопада в Україні очікується похолодання. «Тому без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно, особливо кормами для здоров’я, блиску та шовку шерсті, думаємо про додаткове розумне утеплення, читаємо книжки, тримаємо рівновагу, підтримуємо власну культуру і, як завжди, донатами, наших золотих хлопців і дівчат!», – радила Діденко.

Читайте також: У центрі Харкова перекрили дороги: що сталося в місті

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Пішов гуляти з собакою та зник: на Харківщині шукають чоловіка
Пішов гуляти з собакою та зник: на Харківщині шукають чоловіка
19.11.2025, 13:34
Що відбувається в Харкові після обстрілів, розповів Терехов (фото наслідків)
Що відбувається в Харкові після обстрілів, розповів Терехов (фото наслідків)
19.11.2025, 12:26
У центрі Харкова перекрили дороги: що сталося в місті
У центрі Харкова перекрили дороги: що сталося в місті
19.11.2025, 11:35
У пожежі у Слобідському районі загинув чоловік, двох дітей врятували – ДСНС
У пожежі у Слобідському районі загинув чоловік, двох дітей врятували – ДСНС
19.11.2025, 08:34
Перший сніг пішов у Харкові (фото, відео)
Перший сніг пішов у Харкові (фото, відео)
19.11.2025, 12:09
Розбиті будинки та супермаркет – відео з місць нічних “прильотів” у Харкові
Розбиті будинки та супермаркет – відео з місць нічних “прильотів” у Харкові
19.11.2025, 07:26

Новини за темою:

19.11.2025
Новини Харкова – головне за 19 листопада: масована атака БпЛА, пішов сніг
19.11.2025
Перший сніг пішов у Харкові (фото, відео)
19.11.2025
Два десятки БпЛА атакували Харків: влучання у 9-поверхівку, 32 постраждалих
18.11.2025
Загинула дівчинка, перевели Болвінова, йде з міськради Черняк – підсумки 18.11
18.11.2025
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 19 листопада — графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Перший сніг пішов у Харкові (фото, відео)», то перегляньте більше у розділі Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2025 в 12:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 19 листопада, у Харкові та області пішов сніг.".