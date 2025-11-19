Первый снег пошел в Харькове (фото, видео)

Сегодня, 19 ноября, в Харькове и области пошел снег.

Снежить начало около 11:00.

Напомним, по прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, 19 ноября в Харькове будет облачно. Синоптики прогнозировали небольшой дождь со снегом. В городе днем ​​столбики термометров будут показывать от 2 до 4 градусов. По области температура воздуха в течение суток будет от 0 до 5 тепла. Синоптик Наталья Диденко писала, что с 24 ноября в Украине ожидается похолодание. «Поэтому без шапок не выходим, шарфы крутим вокруг шеи несколько раз, кошек подкармливаем вдвойне, особенно кормами для здоровья и блеска шерсти, думаем о дополнительном разумном утеплении, читаем книги, держим равновесие, поддерживаем собственную культуру и, как всегда, донатами, наших золотых парней и девушек!» , – советовала Диденко.