В центре Харькова перекрыли дороги: что произошло в городе
Сегодня, 19 ноября, с 9:00 до 15:00, в центральной части Харькова будет запрещен проезд транспорта, пишут в пресс-службе мэрии.
Проезд ограничат на улице Чернышевской, на участке от улицы Костомаровской до улицы Ярослава Мудрого.
«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с удалением аварийных деревьев. Пропуск транспорта будет организован через перекресток улица Чернышевская – улица Костомаровская, ул. Чернышевская – улица Каразина», – передают в мэрии.
В горсовете отметили: объехать перекрытый участок можно будет по близлежащим улицам – Николая Хвылевого, Мироносицкой и другими.
Дата публикации материала: 19 ноября 2025 в 11:35