В центре Харькова перекрыли дороги: что произошло в городе

Сегодня, 19 ноября, с 9:00 до 15:00, в центральной части Харькова будет запрещен проезд транспорта, пишут в пресс-службе мэрии.

Проезд ограничат на улице Чернышевской, на участке от улицы Костомаровской до улицы Ярослава Мудрого.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с удалением аварийных деревьев. Пропуск транспорта будет организован через перекресток улица Чернышевская – улица Костомаровская, ул. Чернышевская – улица Каразина», – передают в мэрии.

В горсовете отметили: объехать перекрытый участок можно будет по близлежащим улицам – Николая Хвылевого, Мироносицкой и другими.