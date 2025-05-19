На три дня перекроют движение транспорта в одном из районов Харькова

С 8:00 20 мая до 20:00 23 мая на проспекте Героев Харькова в районе перекрестка с ул. Военной перекроют движение.

Это связано с ремонтом возле дома №52 на пр. Героев Харькова, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Транспорт будет двигаться по свободным полосам движения.

Также не будут ходить трамваи на пр. Героев Харькова, на участке от пл. Защитников Украины до пл. Конституции. Они будут курсировать по измененным маршрутам:

№5: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — пр. Байрона — разворотный круг «Ул. Одесская»;

№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602 микрорайон».

На время отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус по следующему маршруту: ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбусов) — ул. Олега Громадского — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская — спуск Соборный — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбусов). График движения автобуса: 20 мая — с 8:00 до 19:00, 21 и 22 мая — с 7:00 до 19:00.