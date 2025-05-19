Россияне распространяют фейк о пленном воине харьковской 92-й бригады (видео)
Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что видео с якобы украинским воином харьковской 92 ОШБр, попавшим в плен к оккупантам, — подделка.
«Вражеские TG-каналы распространяют инсценированное видео, выдавая его за доказательство плена военного 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. На видео военный рассказывает, что пошел служить по программе «Контракт 18-24». Верифицировав информацию в Командовании Сухопутных войск ВС Украины, Центр выяснил, что такого лица в 92-й бригаде нет. К программе «Контракт 18–24» этот мужчина никакого отношения не имеет. Кроме того, все военнослужащие по программе «Контракт 18–24″ продолжают проходить подготовку. Пока ни один из них не участвует в боевых действиях», — сообщили в ЦПД СНБО.
Специалисты по борьбе с дезинформацией считают, что цель создания таких видео — дискредитировать программу «Контракт 18-24».
Читайте также: Двух оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины — ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 92 ошбр, контракт, новости Харькова, СНБО, фейк, Центр противодействия дезинформации;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне распространяют фейк о пленном воине харьковской 92-й бригады (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 11:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что видео с якобы украинским воином харьковской 92 ОШБр, попавшим в плен к оккупантам, — подделка".