Россияне распространяют фейк о пленном воине харьковской 92-й бригады (видео)

Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что видео с якобы украинским воином харьковской 92 ОШБр, попавшим в плен к оккупантам, — подделка.

«Вражеские TG-каналы распространяют инсценированное видео, выдавая его за доказательство плена военного 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. На видео военный рассказывает, что пошел служить по программе «Контракт 18-24». Верифицировав информацию в Командовании Сухопутных войск ВС Украины, Центр выяснил, что такого лица в 92-й бригаде нет. К программе «Контракт 18–24» этот мужчина никакого отношения не имеет. Кроме того, все военнослужащие по программе «Контракт 18–24″ продолжают проходить подготовку. Пока ни один из них не участвует в боевых действиях», — сообщили в ЦПД СНБО.

Специалисты по борьбе с дезинформацией считают, что цель создания таких видео — дискредитировать программу «Контракт 18-24».