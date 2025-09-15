«Зарезал сына из-за отказа служить» — фейк РФ о воине харьковской бригады
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергают сообщения российских пабликов об «убийстве военным 92 ОШБр».
Во вражеских Telegram-каналах разгоняют новый фейк: «50-летний военный 92-й ОШБр зарезал сына из-за его отказа служить».
«На самом деле: в оригинальной новости издание «Новости Закарпатья» от 14 сентября действительно речь идет о мужчине, убившем сына. Однако нет ни слова о его службе в ВСУ или принадлежности к 92-й ОШБр. Более того, отличаются и другие детали – в новости речь идет не о 50-летнем, а о 63-летнем мужчине. А конфликт между ним и его сыном возник из-за распития алкоголя», — говорится в опровержении.
В SPRAVDI подчеркнули, что подобные фейки россияне продуцируют, чтобы дискредитировать ВСУ и подорвать доверие к Силам обороны.
Напомним, ранее россияне тиражировали фейковые «криминальные истории» якобы с участием украинских военных в Харькове.
Читайте также: «Путин любой ценой пытается Харьковщину вернуть» — спикер ОСГВ «Днепр»
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Зарезал сына из-за отказа служить» — фейк РФ о воине харьковской бригады»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 сентября 2025 в 16:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергают сообщения российских пабликов об «убийстве военным 92 ОШБр».".