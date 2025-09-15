«Зарезал сына из-за отказа служить» — фейк РФ о воине харьковской бригады

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергают сообщения российских пабликов об «убийстве военным 92 ОШБр».

Во вражеских Telegram-каналах разгоняют новый фейк: «50-летний военный 92-й ОШБр зарезал сына из-за его отказа служить».

«На самом деле: в оригинальной новости издание «Новости Закарпатья» от 14 сентября действительно речь идет о мужчине, убившем сына. Однако нет ни слова о его службе в ВСУ или принадлежности к 92-й ОШБр. Более того, отличаются и другие детали – в новости речь идет не о 50-летнем, а о 63-летнем мужчине. А конфликт между ним и его сыном возник из-за распития алкоголя», — говорится в опровержении.

В SPRAVDI подчеркнули, что подобные фейки россияне продуцируют, чтобы дискредитировать ВСУ и подорвать доверие к Силам обороны.

Напомним, ранее россияне тиражировали фейковые «криминальные истории» якобы с участием украинских военных в Харькове.