«Мясной штурм» под Липцами 15 мая: как останавливали наступление, есть видео

В 92 ОШБр им. Ивана Сирко опубликовали кадры успешного отражения наступления оккупантов утром 15 мая на севере Харьковщины.

«Враг с помощью бронированной техники, значительного количества личного состава на мотоциклах и квадроциклах решил устроить очередной «мясной штурм». Можем утвердительно заявить – акция «навстречу смерти» для врага прошла удачно: техника и личный состав подорвались на минах, были поражены артиллерией и «горячо» сожжены дронами разного типа. Также мы успешно сбивали российские жестянки в небе», — отметили защитники.

Видео: 92 ОШБр им. Ивана Сирко

Глава ХОВА Олег Синегубов также прокомментировал эту атаку РФ.

«Славетная 92 отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко делает сверхвозможное на фронте, останавливая наступления рашистов. Наши защитники каждый день устраивают ад оккупантам — сжигают технику, разбивают укрепления с точностью и холодной уверенностью. Выискивая врагов, украинские воины безжалостно и прицельно их «минусируют». Благодаря мужеству ВСУ, Харьковщина стоит, борется и приближает Победу. Мы гордимся вами!», – написал Синегубов.

Напомним, 15 мая спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин сообщал, что армия РФ атаковала в районе Липцев с применением бронетехники и мотоциклов, пехота смогла спешиться. 16 числа командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона проинформировал: наступление врага отбили, всех участников – уничтожили. Он также отметил, что за последний месяц интенсивность ударно-штурмовых действий оккупантов возросла в разы. Активность фиксируют не только на Харьковском, но и Купянском направлении.