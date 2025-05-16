«Ахиллес» рассказал, чем завершилось для РФ вчерашнее наступление под Липцами

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем “Ахиллес” Юрий Федоренко в эфире нацмарафона проинформировал: наступление врага отбили, всех участников — уничтожили.

«Если говорить о Липецкой громаде, 13-й корпус «Хартия», легендарная 92-я штурмовая бригада, другие структурные подразделения Сил обороны своевременно обнаруживают угрозы: скопления противника, скопления техники — и оперативно реагируют на вызовы. К примеру, вчера происходили ударно-штурмовые действия на этом же отрезке с применением бронированной техники. Враг был просчитан, обнаружен своевременно и уничтожен: как техника, так и соответственно живая сила врага, совершавшая ударно-штурмовые действия», — проинформировал Федоренко.

15 мая спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин сообщал, что Силы обороны уничтожили российскую технику, но пехота смогла спешиться. В течение дня врагов искали и уничтожали украинские дроны.

Федоренко отметил, что за последний месяц интенсивность ударно-штурмовых действий оккупантов выросла в разы. Активность фиксируют не только на Харьковском, но и на Купянском направлении.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Враг наращивает способности, больше стал применять высокоманевренную технику – такую, как двухколесные мотоциклы. Это совершенно логично, закономерно. Живая сила для врага ничего не стоит, это для них является расходным материалом (то есть солдаты Российской Федерации для них являются расходным материалом). Ну, и плюс дополнительно двухколесные мотоциклы, позволяющие сократить быстро зону от их передовых позиций до наших и, так сказать, «проскочить» kill-зоны, созданные Силами обороны. Соответственно, чего стоит мотоцикл? На стоимость одного танка можно купить два вагона мотоциклов. Соответственно: один расходный материал (их люди) плюс мотоциклы – это то, что враг активно применяет для наращивания ударной штурмовой способности. Но за счет системной поддержки, в частности украинцев, мы имеем количество необходимой техники и средства БпЛА для того, чтобы эффективно отражать вражеские штурмы и противодействовать новым тактикам», — подытожил командир.